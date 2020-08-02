ظريف يدعو الى تطوير وثيقة التعاون بين ايران وروسيا الى مستوى علاقات استراتيجية

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الايراني في طهران اليوم الاحد مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي الذي يزور البلاد حاليا.

ووصف ظريف العلاقات البرلمانية بين البلدين خاصة تاكيد برلماني البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، بانه امر يحظى بالاهمية.

واشار وزير الخارجية الايراني الى مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا على تطوير وثيقة التعاون طويلة الامد بين البلدين الى مستوى علاقات استراتيجية في ضوء التعاون الثنائي القائم في الوقت الحاضر.

من جانبه اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي زيارته الى طهران، رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، بانها تنبئ عن مستوى العلاقات والقضايا المهمة المطروحة بين البلدين.

وتباحث ظريف وسلوتسكي خلال الاجتماع بشان العلاقات الثنائية خاصة الابعاد الاقتصادية للتعاون، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي وتطورات سوريا والعراق واليمن وليبيا وكذلك التعاون بين البلدين في اطار الآليات الاقليمية والدولية والمنظمات ذات الصلة.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي قد اجرى يوم امس السبت محادثات مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.