قاليباف يتوجه الى موسكو حاملا رسالة من قائد الثورة لبوتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإيراني "محمد باقر" قالیباف يتوجه اليوم إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية لثلاثة أيام، حاملاً معه رسالة إلى الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين "من قائد الثورة "السيد علي الخامنئ".

وسينقل قاليباف إلى الرئيس الروسي "مواقف إيران الصريحة" حول الاتفاق النووي، وسيبحث معه بيع النفط الإيراني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب التلفزيون الإيراني.

كما أشار التلفزيون إلى أن قاليباف سيلتقي في موسكو رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وكان رئيس البرلمان الإيراني قد تلقى دعوة لزيارة موسكو من مجلس الدوما الروسي منذ الصيف الماضي.

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