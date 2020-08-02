عدد ضحايا كورونا بإيران يتخطى 17 الف شخصاً، بعد تسجيل 208 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و685 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى309 الاف و 437 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 208 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 17 الاف و190 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 268 الف و102 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الاف و89 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و508 الف و418 فحص كورونا في مختبرات البلاد.