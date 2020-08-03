  1. السياسة
٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٥٥ ص

ظريف ونظيره الإماراتي يتفقان على إجراء حوار ثنائي على أساس مبادرة "هرمز للسلام"

ظريف ونظيره الإماراتي يتفقان على إجراء حوار ثنائي على أساس مبادرة "هرمز للسلام"

اعلن وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" عن إتفاق جرى بينه وبين نظيره الإماراتي "عبد الله بن زايد"على اجراء بين البلدين بناءا على مبادرة "هرمز" للسلام، نظرا لما تواجهها المنطقة من تحديات.

وتحدث ظريف يوم الاحد عبر الفيديو كونفرانس مع وزير التعاون الدولي الإماراتي ، حيث تناول مستجدات التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما اعلن الجانبان استعداد البلدين لتنمية التعاون في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.

الى ذلك، تطرق وزير الخارجية الايراني الى الظروف الحساسة داخل المنطقة، مؤكدا على ضرورة الحوار والتعاون بين ايران والامارات.

وقال ظريف : ربما ينتفع الآخرون من الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار في المنقطة، لكن ينبغي لنا كجيران ان نركز على تعزيز الاستقرار فيها.

بدوره، اكد وزير خارجية الامارات ضرورة التعاون الاقليمي بين طهران وابوظبي، واستمرار المشاورات لتحويل التحديات الى فرص مؤاتية للبلدين.

رمز الخبر 1906266

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