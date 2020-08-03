اطلاق هاشتاغ "#جيش_الاختلال_الاسراييلي" استهزاءاً بالتخبط الصهيوني

وغرّد الشيخ احمد جمعة على موقع "تويتر"، ردا على رواية الاحتلال في "الجولان" قائلاً: "ملاحظة، مش كل ما دق الكوز بالجرة رح يطلّع حزب الله بيان خففوا اخبار من هون وهون، واعلموا ان النصر من عندالله #قريبا #فلا_غالب_لكم #جيش_الاختلال_الاسرائيلي".

وكتب "Hassan zeineddine": "يعيشون رعبا.. ويختبؤون خوفا.. وكلما سمعوا صوتا اعتقدوه ردا.. سنبقى نهزأ بكم دوما.. نهزأبكم قولا وفعلا.. وسيأتي اليوم الذي لن يبقى لكم فيه أثرا. #جيش_الاختلال_الاسرائيلي #خليكم_ع_إجر_ونص".

وقال "iman hellani": "قريبا #جيش_الاختلال_الاسرائيلي".

واستهزأ "m7amad" من جيش الاحتلال الصهيوني على حسابه في صورة نشرها لجندي صهيوني لحظة وقوعة على الارض، وكتب فوقها: "مافي شي، بس سمع طحبشة عالشريط! #جيش_الاختلال_الاسرائيلي".

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