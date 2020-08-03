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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٤ م

اطلاق هاشتاغ "#جيش_الاختلال_الاسراييلي" استهزاءاً بالتخبط الصهيوني

اطلاق هاشتاغ "#جيش_الاختلال_الاسراييلي" استهزاءاً بالتخبط الصهيوني

قام الشارع اللبناني باطلاق هاشتاغ " #جيش_الاختلال_الاسراييلي " تعبيرا عن حاله الهستيريا والتخبط والهلع التي يعيشها الكيان الصهيوني خوفا من رد "حزب الله" على استشهاد "على محسن".

وغرّد الشيخ احمد جمعة على موقع "تويتر"، ردا على رواية الاحتلال في "الجولان" قائلاً: "ملاحظة، مش كل ما دق الكوز بالجرة رح يطلّع حزب الله بيان خففوا اخبار من هون وهون، واعلموا ان النصر من عندالله #قريبا #فلا_غالب_لكم #جيش_الاختلال_الاسرائيلي".

وكتب "Hassan zeineddine": "يعيشون رعبا.. ويختبؤون خوفا.. وكلما سمعوا صوتا اعتقدوه ردا.. سنبقى نهزأ بكم دوما.. نهزأبكم قولا وفعلا.. وسيأتي اليوم الذي لن يبقى لكم فيه أثرا. #جيش_الاختلال_الاسرائيلي #خليكم_ع_إجر_ونص".

وقال "iman hellani": "قريبا #جيش_الاختلال_الاسرائيلي".

واستهزأ "m7amad" من جيش الاحتلال الصهيوني على حسابه في صورة نشرها لجندي صهيوني لحظة وقوعة على الارض، وكتب فوقها: "مافي شي، بس سمع طحبشة عالشريط! #جيش_الاختلال_الاسرائيلي".

./انتهى/

رمز الخبر 1906267

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