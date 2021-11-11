نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق جيد/ سيعود الطرف الآخر إلى التزاماته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي فيما يخص المحادثات النووية المقبلة، قال: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد ويجب على الاطراف الاخرى ان تعود الى التزاماتها.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني العلاقات بين إيران والإمارات بأنها علاقات قوية وإيجابية، وقال: "العلاقات بين طهران والإمارات لها أهمية خاصة لكلا البلدين ونحن على ثقة من أن الاتجاه الجيد في تحسين العلاقات سيؤدي إلى التطور الكامل للعلاقات بين البلدين ".

وتمنى وزير الخارجية الإماراتي لعبداللهيان موفور الصحة والعافية.

وفي إشارة إلى مشاكل التبادلات التجارية بين البلدين، قال وزير الخارجية الاماراتي: "المشاكل القائمة يدرسها خبراء من البلدين، والجهود تبذل لحل هذه المشاكل".

واعتبر وزيرا خارجية إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن زيادة الحوار والتعاون بين شعوب المنطقة امر مهم، وشددا على ضرورة تعزيز وتنمية الحوار البناء./انتهى/