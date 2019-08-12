ظريف: القوى الأجنبية ليست مسؤولة عن أمن واستقرار الخليج الفارسي

والتقى محمد جواد ظريف الموجود في الدوحة، بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن .

واعتبر ظريف العلاقات القطرية الإيرانية، متنامية في جميع المجالات خاصة في قطاعي السياسة والاقتصاد، مؤكدا ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين بخصوص التطورات الاقليمية.

وقال ظريف إن التحالفات العسكرية قد هُزمت بالفعل وأن القوات الأجنبية تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة.

ووصف أمن الخليج الفارسي مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية ، وأكد مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما عبر وزير الخارجية القطري عن ارتياحه للعلاقات الخاصة بين إيران وقطر ، مؤكداً على دور البلدين في السلام والاستقرار في المنطقة والتعاون المشترك في تعزيز عنصر الحوار لحل المشاكل الإقليمية./انتهى/