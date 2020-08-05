إفتتاح معرض "مقاومة الشهيد الفرق قاسم سليماني" / تسجيل 212 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

قاليباف يعلن عن إتخاذ إجراءات تمهيدية لتشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع تركيا

أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف عن إتخاذ الاجراءات التمهيدية اللازمة في مجلس الشورى الاسلامي، لتشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع تركيا، مشددا على عزم ايران لهذا الأمر.

قائد الثورة الإسلامية يمنح جامعة "الإمام علي (ع)" راية ووسام "الوفاء"

وافق القائد العام للقوات المسلحة الايرانية السيد علي الخامنئي على تقديم راية ووسام "الوفاء" الى جامعة "الأمام علي (ع)" للضباط.

عدد ضحايا كورونا في إيران يصل الى 17،617 شخصاً، بعد تسجيل 212 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 17 الاف و617 شخصاً، بعد تسجيل 212 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و751 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

إفتتاح معرض "مقاومة الشهيد الفرق قاسم سليماني"

افتُتح اليوم الثلاثاء، معرض وبانوراما "مقاومة الشهيد الفرق قاسم سليماني" في متحف الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، بحضور وزير الدفاع العميد حاتمي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري، والقائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي، وغيرهم من القادة في القوات المسلحة الايرانية.

وصرح وزير الدفاع الإيراني على هامش افتتاح المعرض أن أعداء شعوب المنطقة خططوا لإنعدام الأمن والإستقرار في المنطقة لمئات السنين، لكن رجال المقاومة تمكنوا من التصدي لهذه المؤامرات المشؤومة.

وبدوره اكد قائد الحرس الثوري اللواء "حسين سلامي" في كلمة القاها على هامش مراسم الافتتاح، ان الثأر لشهداء الجمهورية الاسلامية والسير على نهج الشهيد سليماني هو هدف المقاومة الاسلامية الايرانية.