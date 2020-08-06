الرئيس الإيراني يفتتح اكبر مجمع لانتاج الميثانول في العالم

افتتح الرئيس الايراني "حسن روحاني" صباح اليوم الخميس عبر "الفيديو كونفيرانس" ، وحدتين لانتاج الميثانول في مجمعي "كاوه" و"كيماي بارس خاورميانه " في محافظة بوشهر جنوب البلاد.