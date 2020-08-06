الرئيس الإيراني يفتتح اكبر مجمع لانتاج الميثانول في العالم

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" افتتح صباح اليوم الخميس عبر آلية "الفيديو كونفيرانس" ، وحدتين لانتاج الميثانول في مجمعي "كاوه" و"كيماي بارس خاورميانه " في محافظة بوشهر جنوب البلاد بطاقة انتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين طن من الميثانول وتوفير فرص عمل لاكثر من الفي شخص
ويعتبر مجمع كاوه للبتروكيماويات أكبر مجمع لانتاج الميثانول في العالم ، وتبلغ مساحة المجمع 220 هكتار على السواحل الغربية لمدينة دير وضمن دائرة حقل بارس الشمالي لانتاج الغاز بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.
وبلغت كلفة انشاء المجمع 950 مليون دولار مع وحدة الميثانول الجديدة ، وفقا لما اوردته ارنا، ويستهلك المصنع ستة ملايين من الغاز الطبيعي يوميا. ومن مميزات هذا المصنع وجود منصة خاصة على سواحل الخليج الفارسي لتصدير منتجاته بشكل مباشر.
اما مجمع (كيمياي بارس خاورميانه) فيقع في دائرة حقل بارس الجنوبي في عسلوية لانتاج الغاز على مساحة ثمانية هكتارات. وستوفر صادرات هذا المجمع ، مليون دولار يوميا للبلاد.
وافتتح الرئيس روحاني صباح اليوم بالاضافة الى هذين المشروعين في محافظة بوشهر، وحدة إنتاج محفزات البوليمر الصناعية في محافظة لرستان غرب البلاد، والتي بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع الثلاثة مليارا و 570 مليون دولار.
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