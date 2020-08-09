روحاني: هذا العام يجب الشمل بين عزاء الإمام الحسين (ع) والتعليمات الصحية

وجاء ذلك في كلمة لروحاني في إجتماع اليوم الأحد للجنة مكافحة كورونا، حيث أعرب عن شكره وتقديره للمواطنين في كافة المحافظات لالتزامهم بالقيود والتعليمات الصحية في المرحلة الأولى لانتشار فيروس كورونا.

وتابع روحاني: ان الاحصاءات تشير الى حصول انخفاض واضح في عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال الشهر الاخير الذي مضى منه 19 يوما والمنتظر ان يستمر هذا الانخفاض بفضل تعاون المواطنين ومراعاتهم للتعاليم الصحية.

قال: ان عدد الضحايا انخفض من ثلاثة ارقام الى رقمين عندما وصل التزام المواطنين بالتعليمات الصحية الى 77 بالمئة ، لكن عندما انخفض هذا الالتزام الى 17 بالمئة وظن المواطنون ان خطر كورونا قد انتهى ، شهدنا موجة جديدة من ارتفاع عدد الضحايا ، موضحا ان هذا الأمر حدث في البلدان الاخرى ايضا.

وأضاف: نحن على ابواب شهر محرم الحرام ، فهناك من يطالب بتخفيف القيود في شهر محرم لاتاحة الفرصة لاقامة المراسم الحسينية ، وهناك من يقول بما أنه تم الغاء مراسم الحج قد وهي من الفرائض، فمن ليس من الضروري أن يتم اقامة مراسم العزاء وهي مستحبة.

ودعا روحاني الى انتهاج طريق متوازن، بحيث يتم مواصلة النشاطات الاقتصادية والفعاليات الثقافية والاجتماعية ضمن أطر محددة، وليس كما كانت قبل انتشار كورونا، قائلا: نحن بحاجة الى طريقة وسطى لنحافظ على سلامة المواطنين الجسدية والروحية، ومواصلة النشاط الاقتصادي بحذر بما يؤمن استمرار الحياة وتوفير العمل والانتاج والسلع الاساسية.

وأكد روحاني على ضرورة الإلتزام بالبروتوكولات الصحية في مراسم عزاء محرم، اذ ان منع اقامة العزاء غير قابل للتحمل لدى الشعب، لذلك يجب اقامة هذه المراسم ضمن أعداد محدودة في الحسينيات والأخرين يمكنهم المشاركة عبر شبكات التواصل الإجتماعي ، لكن ذات العزاء يجب ان يقام.