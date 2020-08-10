رئيس الحكومة اللبنانية یناقش موضوع استقالة الحكومة مع الرئيس عون

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة "المنار"، ان رئيس الحكومة اللبنانية "حسان دياب" اتصل برئيس الجمهورية اللبنانية "ميشال عون" وتباحث معه موضوع استقالة الحكومة اللبنانية.

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