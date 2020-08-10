  1. السياسة
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:١٣ م

رئيس الحكومة اللبنانية یناقش موضوع استقالة الحكومة مع الرئيس عون

رئيس الحكومة اللبنانية یناقش موضوع استقالة الحكومة مع الرئيس عون

اكّدت وسائل الاعلام اللبنانية ان رئيس الحكومة "حسان دياب" اتصل برئيس الجمهورية اللبنانية "ميشال عون" وعرض معه موضوع استقالة الحكومة.

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة "المنار"، ان رئيس الحكومة اللبنانية "حسان دياب" اتصل برئيس الجمهورية اللبنانية "ميشال عون" وتباحث معه موضوع استقالة الحكومة اللبنانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1906456

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