  1. السياسة
١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٤١ م

ميخائيل أوليانوف:

نعارض استخدام الولايات المتحدة لآلية الزناد ضد إيران

نعارض استخدام الولايات المتحدة لآلية الزناد ضد إيران

عبّر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عبر تغريدة له، عن إعتراضة للدعوات الأمريكية الرامية لاستخدام آلية (سناب – باك) أو إطلاق آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، واصفاً إياها بالسخيفة.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا والممثل الدائم لروسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ميخائيل أوليانوف"، كتب على تويتر صباح اليوم (الأربعاء): "نأمل أن يكون هناك أشخاص في أدارة الولايات المتحدة يتصفون بالعقلانية، لا يسمحوا بفقدان مصداقية بلادهم على الساحة الدولية بسبب مغامرات مثل محاولة استخدام آلية الزناد والتي تتنافى مع العقل السليم.

وكتب أوليانوف التغريدة ردا على تغريدة من "ريتشارد غولدبرغ"، عضو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمساعد السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وكان غولدبرغ قد زعم في تغريدة، ان هناك نقاط بسيطة متبقية أمام نجاح امريكا في مجلس الأمن عشية استخدام آلية (سناب – باك)  ضد إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1906518

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