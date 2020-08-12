روحاني ل"ماكرون": انسحبت أميركا من الاتفاق النووي ولا يمكنها الانتفاع بآليات هذا الاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكد الرئيس روحاني خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اكد انه يجب على أوروبا الا تتأثر بامريكا وأن تقع في فخ هذا البلد وقال : وفقا لقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن يجب رفع الحظر التسليحي عن ايران اعتبارا من 18 اكتوبر وإذا أرادت امريكا ان تقوم باجراء ضد ذلك ، فانه يعد انتهاكا للقرار.

ونوه الرئيس الايراني الى ان اجراءات امريكا كانت دوما تصب في هدم الاتفاق النووي وقال ان " القرار الذي اقترحه الأمريكيون على مجلس الأمن الدولي يعد انتهاكًا للقرار 2231 الصادر من مجلس الأمن ، ويجب على جميع الدول سيما 4 + 1 ، أن تعارضه بشدة".

وشدد روحاني على أن "الحفاظ على الاتفاق النووي والقرار 2231 يعد التزاما رئيسيا لجميع الدول التي لاتزال ملتزمة بالاتفاق النووي ، ونتوقع أنه في كل من الوكالة ومجلس الحكام ومجلس الأمن الدولي ، ان تجري عملية التشاور بشكل دقيق والتعاون بين إيران والدول الاوروبية الثلاث وروسيا والصين للحيلولة دون توصل معارضي الاتفاق النووي الى غاياتهم .

وقال الرئيس روحاني: نظرا لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي منذ اكثر من عامين، فانه لا يحق لها استخدام آلية الاتفاق النووي.

ووصف روحاني النهج الأمريكي للعقوبات غير القانونية واللاإنسانية ضد إيران في ظروف انتشار فيروس كورونا بانه مشين للغاية ويتعارض مع القوانين الدولية و قرارات منظمة الصحة العالمية لعام 2005 ، مؤكدا ضرورة تحرك اوروبا لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع ايران والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.

واشار الرئيس الايراني الى الوضع الحالي في لبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع الاسبوع الماضي في بيروت وقال "من المهم جدا أن نساعد جميعا القضاء اللبناني على اكتشاف الأسباب الرئيسية لوقوع هذا الحادث" .

ولفت روحاني إلى المساعدات التي قدمتها ايران الى لبنان فور وقوع الحادث و قال : "لبنان بحاجة إلى مزيد من الوحدة بين التكتلات السياسية وعلى الجميع المساعدة في تحقيق هذه الوحدة. لبنان اليوم بحاجة إلى حكومة قوية ، وعلى البرلمان اللبناني وجميع الاحزاب العمل معاً في هذا المجال".

كما رحب الرئيس روحاني بدعوة الرئيس الفرنسي للانضمام ايران إلى المجموعة الدولية للمساعدة في حل مشاكل لبنان.

كما أشار روحاني في هذه المحادثة الهاتفية إلى انتشار جائحة كورونا في دول العالم والموجة الثانية لهذا الوباء مؤكدا على استمرار تعاون الدول للسيطرة على تفشي هذا المرض (كوفيد 19).

من جانبه اكد الرئيس الفرنسي في هذا الاتصال الهاتفي على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وقال : ان وجهة نظرتنا تختلف تماما مع امريكا بشان تمديد الحظر التسليحي على إيران ونحن قلنا هذا الموضوع بصراحة لهم.

واضاف ماكرون: " نتخذ حاليا اجراءات للمزيد من تنشيط النظام المالي الأوروبي مع إيران ".

وإشار الرئيس الفرنسي إلى الأوضاع في لبنان بعد الانفجار المروع الذي وقع في بيروت الأسبوع الماضي وزيارته للبنان ،داعيا ايران الى تقديم مساعدتها لحل الأزمة السياسية اللبنانية، موجها الدعوة لايران للانضمام إلى مجموعة العمل الدولية لحل الأزمة اللبنانية.