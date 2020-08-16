اللواء باقري: ننصح الامارات باعادة النظر في قرار تطبيعها مع العدو الإسرائيلي

وفي تصريحه اليوم الاحد خلال ندوة عقدت تحت عنوان "تبادل الافكار والتنسيق بين قادة القوات المسلحة ومدراء الاذاعة والتلفزيون" اشار اللواء باقري الى احدث تطورات المنطقة وقال، للاسف اننا نواجه هذه الايام مصيبة كبرى متمثلة بايجاد العلاقات بين نظام الامارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني القاتل للاطفال وهو الامر الذي يدعو للكثير من الاسف.

واضاف: اليوم وفي الوقت الذي يعرب فيه جميع احرار العالم عن الكراهية للعلاقات والصداقة مع الكيان الصهيوني ويبتعدون عنه، اعلن احد جيران الجمهورية الاسلامية الايرانية بكل وقاحة عن اقامة العلاقات مع هذا الكيان القاتل للاطفال وهو ما يبعث على الاسف، ذلك لان الكيان الصهيوني يتشبث من اجل بقائه ومن دون الالتزام بالمعايير الاسلامية ومعايير دين اليهود لا يتورع عن ارتكاب اي ظلم وجور في العالم الاسلامي وحتى مع مواطنيه وجيرانه.

وتابع اللواء باقري: ليس من المقبول اطلاقا بالنسبة لدولة الامارات كدولة عربية واسلامية ان تقيم علاقات سياسية واقتصادية وتعلن صراحة عن ذلك مع كيان يتعرض لقبلة المسلمين الاولى ويشرد ويقتل ويعتقل ابناء الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: من المؤكد ان نهج الشعب الايراني تجاه هذا البلد الجار سيتغير من الاساس وان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية ستنظر وفق حسابات اخرى لهذا البلد، وفيما لو وقع اي حدث في منطقة الخليج الفارسي وجرى اي مساس بالامن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية حتى لو كان صغيرا فاننا نرى الامارات بانها هي السبب وراءه ولا نتحمل ذلك.

واضاف: اننا نصح الامارات العربية المتحدة باعادة النظر في قرارها قبل فوات الاوان وان لا تمضي في مسار يضر امن المنطقة وهي نفسها، وهو امر مرفوض./انتهى/