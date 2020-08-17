غزة تتعرّض للقصف المدفعي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان مدفعية ودبابات الجيش الصهيوني قامت ليلة الامس بشن هجوم على مواقع تابعة لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، "قصفت دبابات الجيش الليلة موقع رصد تابع لمنظمة حماس في قطاع غزة".

وزعم جيش الاحتلال في بيانه المقتضب: "جاء القصف ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني".

ومنذ عدة أيام يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، إلى جانب استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في قصف القطاع، ردا على إطلاق بالونات حارقة ومفخخة من قطاع غزة باتجاه الاراضي المحتلة.

/انتهى/