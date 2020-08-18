تمديد مهلة إرسال الأعمال للمشاركة بمهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16

وبحسب المكتب الصحفي لمهرجان المقاومة الدولي السادس عشر، فقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الأعمال إلى أقسام مختلفة من الحدث السينمائي، بحسب إعلان الأمانة العامة لتشجيع صناع الأفلام على المشاركة في أقسام المهرجان المختلفة، لاسيما في ظل أزمة كورونا التي أثقلت أساليب الحياة في العديد من البلدان.

ومدّدت فترة المشاركة في أقسام "المدافعون عن الصحة" و "التعبويون السينمائيون" و "مهرجان المهرجانات" الأقسام التي تُقام في المرحلة الأولى من المهرجان حتى 31 أغسطس/آب لهذا العام، ويتم الاعلان عن الأعمال المقبولة للمشاركة في مسابقة الأقسام الثلاثة المذكورة آنفاً في 13 سبتمبر/أيلول 2020.

كما أن آخر موعد لتقديم الأعمال إلى الفترة الثانية من مهرجان أفلام المقاومة والتي تضم أقسام "المسابقة الرئيسية" "سيد الشهداء المقاومة" "سرد القلم"، "تحليل الأفلام والنقد السينمائي"، "الفيلم بالمعنى المطلق" حتى 21 أكتوبر 2020، ويُعلن عن الأعمال الموافق عليها في هذه الأقسام التي تُقام في المرحلة الثانية من المهرجان خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بتاريخ 5 نوفمبر 2020.

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة "مهدي عظیمي میرآبادي" في العاصمة طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد.