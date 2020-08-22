الشارع المصري يطلق هاشتاغ #التطبيع_خيانة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع المصري اطلق هاشتاغ #التطبيع_خيانه رفضا على قيام الامارات العبرية المتحدة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبعد اعلان الامارات تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني المحتل، انطلقت جوقة تطبيل اعلامي اماراتية ترحيبا بهذه الخطوة، واعتبارها انتصارا للدبلوماسية الاماراتية وما اسموه التقارب بين الاديان، كما زعم معظم المطبلين ان هذا التطبيع يخدم الفلسطينيين وقضيتهم.

وغرّد ‏‏‏مستشار وزير الأوقاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب السابق في مصر الدكتور "محمد الصغير" بآيات عن المنافقين والمتخذين من الكافرين اولياء، كما اعتبر ان احرار الامارات مغيبين في السجون، فيما بقي المنافقون ليتصدروا المشهد،مرفقا التغريدة بصورة لقائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان والداعية الاماراتي وسيم يوسف.

وغرّد "محمد علي" بجملة يقول فيها ان نفاق البعض في زمن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان سبب التأخر في النصر على اليهود،فقال: "كان المنافقون – مع قلتهم- زمن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) سببا في تأخر النصر على اليهود، واليوم يتأخر النصر أكثر؛ لأن المنافقين أكثر من اليهود".

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