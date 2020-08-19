رابطة اليهود الايرانيين تستنكر تطبيع دولة الامارات علاقاتها مع الكيان الصهيوني

وافادت وکالة مهر للانباء ان الرابطة في بيان لها تعليقا على الاعلان عن التوصل الى اتفاق لتطبيع العلاقات بين دولة الامارات والكيان الصهيوني، أدانت الاتفاق العار للتطبيع الاماراتي مع الكيان الصهيوني اللقيط المشؤوم بوساطة الشيطان الاكبر، وأعلنت ان هذه الخطوة الخيانية من الجهلة الذين لا يعتبرهم أسيادهم سوى بقرة حلوب، ستؤدي الى مضاعفة الضغوط والظلم على المظلومين، ولن تؤدي الا الى العار المطلق للمتآمرين. ولا شك ان هذا الفعل المذموم، سيؤدي الى مزيد من كراهية حكام الامارات والكيان الصهيوني اكثر مما مضى.

وأضاف البيان أنه من البديهي ان هذه الخطوة المزرية، ستحث جميع احرار العالم على المزيد من النضال ضد الكيان الصهيوني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأردف البيان، إن العلاقات العامة لرابطة اليهود الايرانيين وإذ تعلن عن استنكارها لهذا الاتفاق المخزي، فإنها لا تشك بأن الحق سينتصر قريبا على الباطل، وبلطف القدير المطلق سيغلب السلام المبني على العدالة والانصاف على الظلم والجفاء.

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