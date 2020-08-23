  1. السياسة
٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٥ ص

خلال لقائه بالسفير الفلسطيني

أميرعبداللهيان: قرار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطأ استراتيجي

أميرعبداللهيان: قرار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطأ استراتيجي

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية أن قرار الامارات في التطبيع مع اسرائيل خطأ استراتيجيا وعليها أن تتحمل المسؤولية تبعات هذا الخطأ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان استقبل يوم السبت في طهران سفير فلسطين وعميد السفراء المعتمدين لدى طهران صلاح الزواوي.

وندد عبداللهيان اتفاقية التطبيع بين الامارات واسرائيل، معتبرا أن قرار الامارات خطأ استراتيجيا و ينبغي عليها أن تتحمّل مسؤولية جميع تبعات القرار الخاطئ في التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

وجدّد مرة أخرى موقف ايران الداعم للقضية الفلسطينية وتضامنها مع شعبها المضطهد.

ولفت الى ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف دعا، في برقيات وجهها الى نظرائه في البلدان الاسلامية، الى إدانة قرار الامارات ودعم الحقوق المؤكدة للشعب الفلسطيني.

رمز الخبر 1906894

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي