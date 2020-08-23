أميرعبداللهيان: قرار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطأ استراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان استقبل يوم السبت في طهران سفير فلسطين وعميد السفراء المعتمدين لدى طهران صلاح الزواوي.

وندد عبداللهيان اتفاقية التطبيع بين الامارات واسرائيل، معتبرا أن قرار الامارات خطأ استراتيجيا و ينبغي عليها أن تتحمّل مسؤولية جميع تبعات القرار الخاطئ في التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وجدّد مرة أخرى موقف ايران الداعم للقضية الفلسطينية وتضامنها مع شعبها المضطهد.

ولفت الى ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف دعا، في برقيات وجهها الى نظرائه في البلدان الاسلامية، الى إدانة قرار الامارات ودعم الحقوق المؤكدة للشعب الفلسطيني.