استشهاد واصابة 8 من القوات الامنية بتعرض ارهابي في كركوك

وافادت وکالة مهر للانباء ان “ عناصر داعش الارهابية اطلقت النار بشكل مباشر من على أحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام”.

واضافت ان “التعرض أدى إلى استشهاد ٤ مقاتلين وجرح ٤ آخرين.

/انتهی/