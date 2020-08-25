استشهاد واصابة 8 من القوات الامنية بتعرض ارهابي في كركوك

وافادت وکالة مهر للانباء ان “ عناصر داعش الارهابية اطلقت النار بشكل مباشر من على أحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام”.
واضافت ان “التعرض أدى إلى استشهاد ٤ مقاتلين وجرح ٤ آخرين.
/انتهی/
اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، استشهاد وجرح 8 من القوات الامنية بتعرض ارهابي في كركوك.
وافادت وکالة مهر للانباء ان “ عناصر داعش الارهابية اطلقت النار بشكل مباشر من على أحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام”.
واضافت ان “التعرض أدى إلى استشهاد ٤ مقاتلين وجرح ٤ آخرين.
/انتهی/
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