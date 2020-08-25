  1. الثقافة
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٣٣ ص

من إيجابيات وباء كورونا

سوق الكتب الإلكترونية في إيران تشهد نمواً بنسبة 3 أضعاف

سوق الكتب الإلكترونية في إيران تشهد نمواً بنسبة 3 أضعاف

صرح مساعد الشؤون الثقافية في المركز الوطني للفضاء الإفتراضي أنه اثر تفشي كورونا شهدت سوق الكتب الالكترونية نموا بنسبة 3 أضعاف لتصل أرباحها من 20 مليار الى 60 مليار تومان.

صرح مساعد الشؤون الثقافية في المركز الوطني للفضاء الإفتراضي "أمير خوراكيان" فيما يتعلق بتداعيات تفشي كورونا على مجال الكتب الالكترونية، بأنه منذ ظهور جائحة كورنا شهدت الطلبات على الكتب الالكترونية نموا بنسبة 3 اضعاف مما كانت عليه من قبل، مشيرا الى التدعيات الإيجابية التي تركها ذلك على المجال الاقتصادي والثقافي في البلاد، كما نوه الى دعم وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لمنصات عرض الكتب الإلكترونية، كي تستطيع هذه المنصات تقديم عروض وتخفيضات لإستقطاب المزيد من هواة القرائة.

وقال خوراكيان أنه بشكل عام خلال الاعوام الأخيرة شهدنا في ايران نموا ملحوظا لاستخدام الكتب الالكترونية عبر البرامج والتطبيقات على الهواتف الجوالة، بحيث تشير البيانات الى أن مستخدمي المكتبات الرقمية قبل عامين كان نحو 700 الف شخصا، بينما بعد تفشي كورونا وصل عدد المستخدمين الناشطين للكتب الالكترونية الى مليون و200 مستخدم ناشط، ما أدى الى نمو سوق الكتب الالكترونية لثلاثة اضعاف، لتصل ارباحها من 20 مليار تومان الى 60 مليار تومان ايراني.

رمز الخبر 1906980

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