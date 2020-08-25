وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يجري اتصالا مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، في بيان، بأن الاتصال "تركز على معاهدة التسوية الإماراتية الإسرائيلية".

وأعرب الوزيران، حسب الوكالة، "عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص التسوية والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين .

وبعد توقيع هذا الاتفاق ستكون الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى تسوية مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

واتصال اليوم يأتي بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات ألغت الاجتماع المرتقب مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي عارض فيها علنا الخطط الخاصة بإبرام صفقة بين واشنطن وأبو ظبي لبيعها مقاتلات أمريكية من نوع "F-35".