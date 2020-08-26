بيان ايراني روسي تركي يندد بهجمات الاحتلال الاسرائيلي على سوريا

وأضاف: "نددت الأطراف بالهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد سوريا، والتي تمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وتضر بسيادة سوريا وجيرانها، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أدانت روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة في إطار عملية أستانا التفاوضية، "العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا والتي تم فرضها على خلفية الجائحة".

وأفاد البيان بأن الدول الـ3 "أكدت تصميمها على إجراء اجتماع دولي جديد حول سوريا في إطار منصة أستانا في أسرع وقت ممكن".

كما أكدت الأطراف عزمها على "مكافحة كل أشكال ومظاهر الإرهاب ومواجهة الأجندة الانفصالية، التي يمكن أن تضرر سيادة سوريا ووحدة أراضيها والأمن القومي للدول المجاورة".

واتفقت على مواصلة التعاون من أجل تحقيق القضاء بالكامل على التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" و"القاعدة" والجماعات الأخرى المرتبطة بها والتي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية.