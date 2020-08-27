الهلال الاحمر الايراني يعلن استعداده لاغاثة منكوبي السيول في افغانستان

وقال همتي في تصريح له الاربعاء، انه في حال اعلنت الحكومة الافغانية الحاجة للمساعدة فان جمعية الهلال الاحمر الايراني على استعداد لاغاثة منكوبي السيول في اقصر فترة زمنية ممكنة.

واضاف، انه وفق احدث المعلومات الواصلة عن السيول التي اجتاحت مدينة جاريكار مركز ولاية بروان في افغانستان فقد تضرر او لقي الكثير من سكان الولاية مصرعهم.

وتابع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، ان الاستعداد قائم لتقديم المساعدة لمنكوبي السيول في افغانستان وارسال فرق الاغاثة والسلع الاغاثية اللازمة في اقصر فترة ممكنة.

يذكر ان السيول التي اجتاحت مناطق في ولاية بروان بافغانستان فجر الاربعاء ادت الى الحاق اضرار مادية كبيرة بالمنشآت والوحدات السكنية وتشريد الالاف فيما لقي العشرات مصرعهم.