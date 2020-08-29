مقتل جنديين أمريكيين أثر سقوط مروحية عسكرية بولاية كاليفرنيا

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن قائد العمليات الخاصة الأمريكية اعلن عن سقوط مروحية عسكرية حوالي منطقة کورونادو بولاية كاليفرنيا.
ولقي عسكريين أمريكيين في هذا الحادث مصرعهم، كما اصيب ثلاث بجروح.
لم يتم الاعلان بعد عن اسباب هذا الحادث.
أدى سقوط مروحية عسكرية أمريكية في ولاية كاليفرنيا الى مقتل جنديين وجرح ثلاثة آخرين.
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن قائد العمليات الخاصة الأمريكية اعلن عن سقوط مروحية عسكرية حوالي منطقة کورونادو بولاية كاليفرنيا.
ولقي عسكريين أمريكيين في هذا الحادث مصرعهم، كما اصيب ثلاث بجروح.
لم يتم الاعلان بعد عن اسباب هذا الحادث.
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