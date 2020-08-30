محاربة التطبيع هي من احدى معارك الحسين (ع)

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان آية الله الشيخ عيسى قاسم اكد على ان المعركة ضد التطبيع هي معركة من معارك الحسين (ع).

وقال "عيسى قاسم": "الحسين (ع) أبى أن يطبّع مع يزيد وهاجم يزيد على ظلمه، ومن وقف مع الحسين (ع) ولو قلبا في معركته في كربلاء فعليه أن يقف في معركته مع اليهود والتطبيع".

واضاف: "هناك معركة مصطنعة وحرب ضارية، تشن من طرف واحد في البحرين كل سنة، هي معركة السياسية مع منبر الحسين(ع) وموكبه واطفاله".

وأكد الشيخ "قاسم" على أن الحياة معركة، ولا حديث هنا عن الشيعة والسنة، فمعركة الامس هي معركة اليوم ومعركة اليوم هي معركة الامس.

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