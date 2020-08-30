السيد حسن نصرالله سيقوم باحياء وتعظيم النهضة الحسينية في العاشر من محرّم

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقوم الامين العام لحزب الله السيد "حسن نصرالله"صباح يوم الاحد 10 محرم 1442 الموافق 30 آب 2020، الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بيروت، باحياء وتعظيم النهضة الحسينية المباركة في العاشر من محرم.

ويدعوكم حزب الله للاستماع إلى المصرع الحسيني الشريف الذي سيبث عبر قناتي "المنار" و"الصراط" وإذاعتي "النور" و"صوت الهدى".

رويدا يا صباح الطف يا لحن الشجن

رفقا بقلب المصطفى والمرتضى

رفقا بدمعة فاطم رفقا بآهات الحسن

سكت الغبار ومشهد الموت انجلى

هذا الكفيل على الثرى

كفاه تلطم ما جرى

يا شمس غضي النور عن كل البشر

وليغيب ضوء القمر

احنوا الرؤوس وطأطئوا

صدر الحسين سيعتلى

سيمرّ رأس السبط مرفوعاً على رمح البلا

ستمرّ زينب دون حام نحو شام في خفر

غضوا البصر ... قوموا وعزوا المنتظر

أعظم الله اجورنا وأجوركم.

/انتهى/