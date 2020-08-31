  1. السياسة
٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٩ م

الرئیس روحاني:

الحل الوحيد لمشاكل العالم الاسلامي يكمن في الحوار البناء بين الحكومات الاسلامية

الحل الوحيد لمشاكل العالم الاسلامي يكمن في الحوار البناء بين الحكومات الاسلامية

أبرق رئيس الجمهورية حسن روحاني برسالة تهنئة الى ملك ماليزيا السلطان "عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه" بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، موجها الدعوة له لزيارة ايران لبحث قضايا العالم الاسلامي.

وقدم الرئيس روحاني التهاني لملك ماليزيا "عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه " بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا عن تقديره لمواقف ماليزيا في مواجهة ازمات العالم الاسلامي ومنها احتلال فلسطين وما يعانيه شعبها ، معتبرا ان الحل الوحيد لمشاكل العالم الاسلامي يكمن في الحوار البناء بين الحكومات الاسلامية.

واضاف روحاني في هذا الاطار: ارغب بتوجيه الدعوة لفخامتكم لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لبحث قضايا العالم الاسلامي والمبادرة الايرانية التي تهدف الى استقرار الامن والسلام في المنطقة وكذلك تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب روحاني عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

/انتهی/

رمز الخبر 1907144

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