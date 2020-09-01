يجب ان يتم توجيه الاموال التي تدخل الى سوق البورصة لدعم الانتاج المحلي

في حوار لعضو لجنة الصناعات والمعادن بمجلس الشورى الاسلامي "رضا تقي بور" مع وكالة مهر للأنباء حول وضعية سوق البورصة قال فيها: " اذا تم تنظيم سوق البورصة بشكل صحيح وتمت السيطرة عليه بشكل كامل، فبالتاكيد سيكون سوق البورصة ايجابي وله تاثير جيد".

واضاف: "بهذا الشكل يجب ان يتم توجيه الاموال التي تدخل الى سوق البورصة لدعم الانتاج او توفير السيولة النقدية لشركات الصرف".

وصرّح عضو لجنة الصناعات والمعادن بمجلس الشورى الاسلامي، قائلاً: "بهذا الشكل يمكن ان تكون سوق البورصة هي المحرك للتوليد، لكن هناك مخاوف من ان اموال مبيعات لبعض الشركات وعلى وجه الخصوص الشركات الوطنية، ستخرج من دورة الانتاج، وسيتم انفاق موازنات مالية عليها وهو امر غير مرغوب فيه، بمعنى اخر هذه العملية ستؤدي الى اضعاف الانتاج والتوليد".

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