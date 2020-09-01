العاهل السعودي يقيل قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي الاماراتي

وافادت وكالة مهر للانباء، ان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اصدر مرسوما ملكيا بإقالة قائد القوات المشتركة لتحالف السعودي الاماراتي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود واحالته مع ضباظ اخرين للتحقيق بسبب تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وتهم الفساد المرتبطة به حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ الملك أصدر أمرا ملكيا قضى بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وأضافت أن الأمر الملكي قضى أيضا بإعفاء نجل الفريق الركن المقال، الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، من منصب نائب أمير منطقة الجوف، وإحالته أيضا للتحقيق.

وأوضح الأمر الملكي أن إقالة الأمير فهد ونجله تمت بناء على ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، ووجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بهما وبعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

وبموجب الأمر الملكي ستتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات العسکرية اللازمة بحقهم.

/انتهى/