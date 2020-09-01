صرح مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" ان اعضاء الاتفاق النووي لا يرون اميركا عضوا مشاركا فيه، ويعتبرون أن ليس لها حق في استخدام آليات الاتفاق او القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.