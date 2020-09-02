قرقاش يلتقي رسميا برئيس الأمن القومي الصهيوني

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أمس الثلاثاء، أن الطرفين بحثا خلال زيارة الوفد الذي يرأسه بن شابات، فرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

وفي الوقت ذاته زعم قرقاش أنّ "معاهدة السلام الإماراتية الصهيونية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في صالح البلدين والمنطقة عموماً"، حسب تعبيره.

ويوم الاثنين الماضي، حطّت طائرة من طراز "بوينغ" تابعة لشركة "العال" الصهيونية في مطار أبوظبي قادمة من "تل أبيب"، في أول رحلة مباشرة بين البلدين ومن دون توقف، وذلك بعد أن حلّقت عبر أجواء السعودية.

وحملت الطائرة وفدين من الولايات المتحدة و"الاحتلال"، ويضم الأول كلاً من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، في حين يرأس الوفد الصهيوني رئيس هيئة الأمن القومي "مائير بن شابات".

وتأتي هذه الخطوات بعد اتفاق التطبيع الذي توصلت إليه أبوظبي و"تل أبيب"، في الـ13 من شهر أغسطس الفائت، والذي قوبل برفض رسمي وشعبي عربي كبير./انتهى/