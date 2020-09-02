ولي العهد السعودي يناقش عملية التطبيع مع مستشار الرئيس الامريكي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي اجتمعوا مع "جاريد كوشنر" كبير مستشاري الرئيس الأميركي لبحث عملية التطبيع بالمنطقة.

وتم خلال هذا الاجتماع بحث الشراكة بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، خصوصاً بما يحقّق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني لتحقيق السلام العادل والدائم علی زعمهما.

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