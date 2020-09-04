البنك المركزي الايراني يرصد نحو 15 مليار دولار للواردات خلال 5 اشهر

واعتبر همتي، الاولوية الرئيسية للبنك المركزي بانها تتمثل في توفير العملة الاجنبية لوادرات السلع الاساسية والادوية والمواد الخام للمصانع وقال، رغم كل المشاكل التجارية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا واستمرار الحظر الظالم فقد قمنا برصد نحو 15 مليار دولار لواردات البلاد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

واشار محافظ البنك المركزي الى معاملات منظومة "نيما" (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الاجنبية) وقال، ان معاملات حوالات العملة الاجنبية خلال الايام الماضية في منظومة "نيما"، والتي تزامن جزء منها مع ايام عطلة مراسم العزاء الحسيني، تجاوز مليار يورو في مؤشر الى ارتفاع عرض العملة الاجنبية من قبل المصدرين وتعميق السوق الثانوية لمعاملات حوالات العملة الاجنبية تدريجيا.