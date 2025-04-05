روسيا: يجب العودة فوراً إلى المفاوضات مع إيران دون تهديدات

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن الجزيرة، أكد ممثل روسيا في المنظمات الدولية في فيينا اليوم أن الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق اتفاق مع إيران، وليس التهديد أو القوة.

وأضاف أن جهاز الاستخبارات الأمريكي قد أكد عدم وجود أي دلائل على سعي إيران للحصول على سلاح نووي.

كما أشار ممثل روسيا إلى ضرورة العودة فوراً إلى مسار المفاوضات مع إيران دون تهديدات أو ابتزاز.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت في اليوم السابق على معارضة موسكو لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران، محذرة من أن أي هجوم على البنية التحتية النووية الإيرانية سيؤدي إلى عواقب كارثية على مستوى العالم.

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