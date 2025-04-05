كابول تدعو إلى اجتماعات مشتركة مع طهران بشأن اللاجئين الأفغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مولوي عبد الكبير في لقاء مع محمد رضا بهرامي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وأشاد باستضافة إيران للاجئين الأفغان على مدى عقود من الزمن، ودعا إلى اعتماد نهج إسلامي تجاه اللاجئين.

وأعلن عن خطط كابول للعودة الطوعية للاجئين الأفغان إلى بلادهم، وأعلن أن خطة لبناء 46 مدينة سكنية لإيواء العائدين قيد التنفيذ.

وأكد بهرامي أيضا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لحل التحديات القائمة، مشيرا إلى وجود عدة ملايين من المواطنين الأفغان في إيران، بعضهم يفتقر إلى الوثائق القانونية.

ودعا وزير اللاجئين الأفغاني لزيارة طهران.

ورحب الدبلوماسي الإيراني أيضا بخطة أفغانستان لبناء مدينة سكنية، معتبرا إياها خطوة إيجابية نحو تسهيل عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم.

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