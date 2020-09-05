اصابة 217 شخصا اثر انفجار قنينة لغاز الكلور في محافظة ایلام غرب ايران

وقال محمد كريميان في تصريح له مساء الجمعة، انه اثر وقوع حادث انفجار قنينة لغاز الكلور في هذه القرية تم نقل 91 مصابا بواسطة مروحيات الاسعاف الجوي وسيارات الاسعاف الطبي الى مستشفى "الامام الخميني (رض) في مدينة ايلام مركز المحافظة، فيما تم نقل 15 من المصابین الى مستشفى "الامام علي (ع)" في مدينة سرابلة مركز القضاء.

واوضح بان اجمالي عدد المصابين اثر الحادث بلغ 217 شخصا رقد 106 منهم في مستشفى "الامام الخميني (رض) في ايلام ومستشفى "الامام علي (ع)" في سرابلة فيما غادر البقية المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

يذكر ان حادث انفجار قنينة لغاز الكلور وقع بسبب تماهل سائق شاحنة حاملة لقناني غاز الكلور في قرية "زنجيرة عليا" التابعة لقضاء جرداول بمحافظة ايلام غرب ايران.

ولم يؤد حادث الانفجار الى مصرع احد.