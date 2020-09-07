أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:
رويش ملت..
نواب بمجلس الشورى.. مصير الاتفاق الاماراتي الصهيوني الفشل الذريع.
قدس ..
رئيس مجلس الشورى قاليباف.. ليس بمقدور امريكا اجبار ايران على اجراء مفاوضات .
جام جم ..
نواب بالبرلمان العراقي يطالبون بخروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية فورا.
ايران ..
لقاء السيد حسن نصر الله واسماعيل هنية رسالة انذار للكيان الصهيوني .
اطلاعات ..
محافل عراقية تكشف عن مؤامرة تستهدف سلاح الحشد وتفجير صراع شيعي _ شيعي.
خراسان ..
توطيد دعائم التعاون بين حماس وحزب الله في لقاء نصرالله هنية ببيروت .
جوان ..
المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى .. الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة .
مردم سالاري ..
أنباء عن حشود تركية مدرعة كبيرة في المناطق الحدودية مع اليونان .
آفتاب يزد ..
وزير خارجية المانيا .. ترامب يحاول التشكيك مقدما بنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية بكل صلافة .
ابرار ..
منظمة الامم المتحدة تحذر من مجاعة ونقص كبير في امدادات المواد الغذائية باليمن .
أفكار ..
رئيس منظمة الطاقة الذرية ..
"تم التعرف على هوية الذين يقفون وراء العملية التخريبية بمنشأة نطنز النووية " .
رسالت ..
المظاهرات بالمدن الامريكية باتت تستهدف الحيلولة دون بقاء ترامب لولاية رئاسية ثانية./انتهى/
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