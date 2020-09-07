أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

رويش ملت..

نواب بمجلس الشورى.. مصير الاتفاق الاماراتي الصهيوني الفشل الذريع.

قدس ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف.. ليس بمقدور امريكا اجبار ايران على اجراء مفاوضات .

جام جم ..

نواب بالبرلمان العراقي يطالبون بخروج القوات الامريكية من الاراضي العراقية فورا.

ايران ..

لقاء السيد حسن نصر الله واسماعيل هنية رسالة انذار للكيان الصهيوني .

اطلاعات ..

محافل عراقية تكشف عن مؤامرة تستهدف سلاح الحشد وتفجير صراع شيعي _ شيعي.

خراسان ..

توطيد دعائم التعاون بين حماس وحزب الله في لقاء نصرالله هنية ببيروت .

جوان ..

المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى .. الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة .

مردم سالاري ..

أنباء عن حشود تركية مدرعة كبيرة في المناطق الحدودية مع اليونان .

آفتاب يزد ..

وزير خارجية المانيا .. ترامب يحاول التشكيك مقدما بنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية بكل صلافة .

ابرار ..

منظمة الامم المتحدة تحذر من مجاعة ونقص كبير في امدادات المواد الغذائية باليمن .

أفكار ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية ..

"تم التعرف على هوية الذين يقفون وراء العملية التخريبية بمنشأة نطنز النووية " .

رسالت ..

المظاهرات بالمدن الامريكية باتت تستهدف الحيلولة دون بقاء ترامب لولاية رئاسية ثانية./انتهى/