  1. إيران
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ م

اليوم الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020؛

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020، اهم القضايا المحلية والاقليمية والدولية، من ابرزها ترحيب وزارة الخارجیة بالاجتماع الاخیر الذی عقدته الفصائل والقوی الفلسطینیة.

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

آرمان ملی ..

- وزارة الخارجیة ترحب بالاجتماع الاخیر الذی عقدته الفصائل والقوی الفلسطینیة .

جوان ..

- تظاهرات فی الیمن تندد بتعبید الامارات الطریق امام تواجد عسکری صهیونی بجزیرة سقطری.

کیهان ..

- منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولیة توثق انتهاکات رهیبة لحقوق المسلمین فی الهند .

اطلاعات ..

- حماس .. لدینا صواریخ دقیقة وبعیدة المدی قادرة علی دک تل ابیب.

مردم سالاری ..

- المتحدث باسم الخارجیة .. زیارة وزیر الخارجیة السویسری للبلاد لا ترتبط بالاجواء بین ایران وامریکا .

عصر ایرانیان..

- تحرکات ومحاولات اوروبیة لتحمیل ایران تعهدات خارج اطار بنود الاتفاق النووی .

رسالت ..

- حماس تؤکد ... تصعید الکیان الصهیونی اعتداءاته لن یضعف ارادة الشعب الفلسطینی.

خراسان ..

- تظاهرات غاضبة فی الیمن تحذر.. الامارات تخطط لتواجد عسکری صهیونی بالبلاد .

حمایت ..

- مرور مائة یوم علی مقاومة المتظاهرین بمدینة بورتلاند الامریکیة لقبضة ترامب الحدیدیة .

جام جم ..

- تصعید بین الصین والهند , بکین تدعو نیودلهی لسحب قواتها من مناطق حدودیة .

رویش ملت ..

- نواب بمجلس الشوری .. الاتفاق الاماراتی الصهیونی یفتقر لایة شرعیة وطنیة فی الامارات نفسها .

ابرار ..

- وزیر الدفاع البریطانی یتحدث عن عزم لندن علی تسدید دیون لایران .

رمز الخبر 1907350

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