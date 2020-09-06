أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
آرمان ملی ..
- وزارة الخارجیة ترحب بالاجتماع الاخیر الذی عقدته الفصائل والقوی الفلسطینیة .
جوان ..
- تظاهرات فی الیمن تندد بتعبید الامارات الطریق امام تواجد عسکری صهیونی بجزیرة سقطری.
کیهان ..
- منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولیة توثق انتهاکات رهیبة لحقوق المسلمین فی الهند .
اطلاعات ..
- حماس .. لدینا صواریخ دقیقة وبعیدة المدی قادرة علی دک تل ابیب.
مردم سالاری ..
- المتحدث باسم الخارجیة .. زیارة وزیر الخارجیة السویسری للبلاد لا ترتبط بالاجواء بین ایران وامریکا .
عصر ایرانیان..
- تحرکات ومحاولات اوروبیة لتحمیل ایران تعهدات خارج اطار بنود الاتفاق النووی .
رسالت ..
- حماس تؤکد ... تصعید الکیان الصهیونی اعتداءاته لن یضعف ارادة الشعب الفلسطینی.
خراسان ..
- تظاهرات غاضبة فی الیمن تحذر.. الامارات تخطط لتواجد عسکری صهیونی بالبلاد .
حمایت ..
- مرور مائة یوم علی مقاومة المتظاهرین بمدینة بورتلاند الامریکیة لقبضة ترامب الحدیدیة .
جام جم ..
- تصعید بین الصین والهند , بکین تدعو نیودلهی لسحب قواتها من مناطق حدودیة .
رویش ملت ..
- نواب بمجلس الشوری .. الاتفاق الاماراتی الصهیونی یفتقر لایة شرعیة وطنیة فی الامارات نفسها .
ابرار ..
- وزیر الدفاع البریطانی یتحدث عن عزم لندن علی تسدید دیون لایران .
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