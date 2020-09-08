أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

آرمان ملي ..

في لقائه مع وزير خارجية سويسرا الضيف ..

_(الرئيس روحاني.. ايران لن تحني رأسها مقابل منطق الهيمنة الامريكية ابدا).

ابرار ..

الناطق باسم الخارجية..

_(اي انتهاك للقرار الدولي رقم 2231 سينهي عضوية ايران في الاتفاق النووي).

رسالت..

- ايران تشهد قفزة كبرى في انتاج قطع الغيار في مجال الصناعات الدفاعية .

قدس ..

_ شرط الملك سلمان للاعتراف بالشيطان .. تنفيذ مشروع حل الدولتين اولا وسنعترف "باسرائيل".

جوان ..

- الرئيس التركي في تحذيرات جديدة .. قادرون على افشال كل المخططات التي تستهدفنا.

كيهان ...

- المسيرات المسلحة لانصار ترامب ولمناهضيه تحول المدن الامريكية الى معسكرات.

مردم سالاري ..

- اسماعيل هنية يدعو الى تشكيل حكومة وحدة فلسطينية شاملة .

إبتكار ..

- حركة انصار الله اليمنية تشن هجمات مكثفة بالمسيرات على مطار أبها جنوب السعودية .

حمايت ..

- فلسطين تحت راية الوحدة الوطنية .. فصائل المقاومة تؤكد توحيد صفوفها مقابل الكيان الصهيوني .

ايران

- مندوب روسيا بالامم المتحدة .. أمريكا غير قادرة على تفعيل آلية الزناد.

اطلاعات..

- تسمية أحد الشوارع الرئيسية في بيروت باسم الشهيد الحاج قاسم سليماني .

عصر ايرانيان..

- انتهاك مجموعة( 4+1) للقرار 2231 سينهي عضوية ايران في الاتفاق النووي .