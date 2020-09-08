أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
آرمان ملي ..
في لقائه مع وزير خارجية سويسرا الضيف ..
_(الرئيس روحاني.. ايران لن تحني رأسها مقابل منطق الهيمنة الامريكية ابدا).
ابرار ..
الناطق باسم الخارجية..
_(اي انتهاك للقرار الدولي رقم 2231 سينهي عضوية ايران في الاتفاق النووي).
رسالت..
- ايران تشهد قفزة كبرى في انتاج قطع الغيار في مجال الصناعات الدفاعية .
قدس ..
_ شرط الملك سلمان للاعتراف بالشيطان .. تنفيذ مشروع حل الدولتين اولا وسنعترف "باسرائيل".
جوان ..
- الرئيس التركي في تحذيرات جديدة .. قادرون على افشال كل المخططات التي تستهدفنا.
كيهان ...
- المسيرات المسلحة لانصار ترامب ولمناهضيه تحول المدن الامريكية الى معسكرات.
مردم سالاري ..
- اسماعيل هنية يدعو الى تشكيل حكومة وحدة فلسطينية شاملة .
إبتكار ..
- حركة انصار الله اليمنية تشن هجمات مكثفة بالمسيرات على مطار أبها جنوب السعودية .
حمايت ..
- فلسطين تحت راية الوحدة الوطنية .. فصائل المقاومة تؤكد توحيد صفوفها مقابل الكيان الصهيوني .
ايران
- مندوب روسيا بالامم المتحدة .. أمريكا غير قادرة على تفعيل آلية الزناد.
اطلاعات..
- تسمية أحد الشوارع الرئيسية في بيروت باسم الشهيد الحاج قاسم سليماني .
عصر ايرانيان..
- انتهاك مجموعة( 4+1) للقرار 2231 سينهي عضوية ايران في الاتفاق النووي .
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