  1. السياسة
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٤:٥٣ م

خطيب زادة:

ظريف ونظيره الهندي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ظريف ونظيره الهندي يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

اعلن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة عن لقاء وزيري الخارجية الايراني والهندي، قائلا أن الجانبان أكدا خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات اكثر من ذي قبل.

واضاف "سعيد خطيب زادة" في تغريدة له اليوم الثلاثاء ان وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" التقى اليوم  بنظيره الهندي سوبرامانيام جاشنكار في طهران وذلك بعد يومين من زيارة وزير الدفاع الهندي لطهران.

واكد خطيب زادة ان الجانبين اكدا خلال اللقاء على عزم ايران والهند على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

ووصل وزير الخارجية الهندي الى طهران  ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق عدة ساعات قبل زيارته الى روسيا بغية اللقاء مع وزير الخارجية الايراني.

وتأتي زيارته لطهران بعد زيارة قام بها وزير الدفاع الهندي لطهران قبل يومين واجتماعه مع وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي.

وسيتوجه وزير الخارجية الهندي اليوم إلى موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية  منظمة شانغهاي.

رمز الخبر 1907418

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