مستشار الرئيس النيكاراغوي يؤكد تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا اللقاء جرى على هامش "الاجتماع الاول للمنسقين الوطنيين بمجموعة اصدقاء ميثاق الامم المتحدة"، الذي عقد صباح اليوم في طهران؛ حيث نوه وزير الخارجية الايراني، بالمستوى الرفيع للعلاقات السياسية بين ايران ونيكاراغوا، وضرورة تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصاديةايضا.

وكما اثنى على رسالة العزاء والتعاطف مع الحكومة والشعب الايرانيين، التي بعثها رئيس جمهورية نيكاراغوا ونائبه، على خلفية الهجوم الارهابي في مدينة شيراز (جنوبي البلاد).

وبدوره اكد مستشار الرئيس النيكاراغوي خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الايراني اليوم، على رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية، بشتى المجالات ولاسيما التجارية والاقتصادية.

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