ظريف يبحث مع نظيره الهندي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين طهران ونيودلهي

وخلال زیارته القصیرة هذه الی طهران والتی تستغرق عدة ساعات أجرى جایشانکار محادثات مع ظریف حول سبل تطویر العلاقات الثنائیة واهم القضایا الاقلیمیة والدولیة ذات الاهتمام المشترك.

وتاتی زیارة وزیر الخارجیة الهندی هذه الی طهران فی طریق توجهه الی روسیا للمشارکة فی اجتماع وزراء الخارجیة للدول الاعضاء فی منظمة شنغهای للتعاون.

یذکر ایضا ان وزیر الدفاع الهندی راجنات سینغ قد زار طهران الاسبوع الماضی واجری محادثات مع وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة الایرانیة العمید امیر حاتمی، وصفها فی تغریدة له بانها کانت "مفیدة ومثمرة جدا" وقال انه جری البحث خلالها حول العدید من القضایا ومن ضمنها افغانستان فضلا عن التعاون الثنائی.