محمد عبد السلام: الجامعة العربية يجب أن تدفن

وعبر الناطق الرسمي لأنصار الله "محمد عبدالسلام" عن استنكاره الشديد للموقف المخزي لجامعة الدول العربية وتنكرها للقضية الفلسطينية.

وقال عبدالسلام للمسيرة: نعبر عن استنكارنا لهذا السقوط المريع لجامعة الدول العربية التي وصل بها الحال أن تتنكر للقضية التي أسست من اجلها وهي قضية فلسطين.

وأضاف: يفترض أن الجامعة العربية على الأقل إذا لم تستطع أن تفعل شيئا في الميدان أن تحافظ على موقفها الأدنى بالرفض والتنديد على الأقل.

وحذر الناطق الرسمي لأنصار الله الفلسطينيين من تحول الجامعة العربية إلى جلاد يستهدفهم.. بالقول: من خلال تجربتنا لا نستبعد أن تشن الجامعة العربية حرب عسكرية يسبقها اعتقالات بحق الفلسطينيين.

ودعا الفلسطينيين إلى حزم امتعتهم من هذه الجامعة بعد تحولها إلى جامعة صهيونية تخدم المشروع الأمريكي.

وهاجم عبدالسلام خطيب المسجد الحرام بالقول: من المفارقات العجيبة أن يتكلم خطيب الحرم من منبر يفترض أن يصدع بالحق بخطاب مليء بالتضليل والكذب والخداع ويتكلم عن مصالح شرعية مع الكيان الصهيوني.

وأكد ناطق أنصار الله أن شعوب المنطقة حية وحركات المقاومة والدول التي رفضت هذا الموقف واستنكرته داخل الجامعة هو المعوَّل عليها، وأن التعويل على الشعوب وحركات المقاومة والعالم الإسلامي في دعم القضية الفلسطينية.

وقال عبدالسلام: نتشرف أننا في طليعة الأحرار لرفع راية القرآن في مواجهة أعداء الإسلام.