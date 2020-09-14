السيد عبدالملك الحوثي: السعودية والإمارات تقف إلى جانب أعدائها

واضاف السيد الحوثي في كلمة متلفزة اليوم الاثنين : وصلنا في المنطقة إلى مرحلة تقف فيها بعض أنظمتها مع الأعداء وضد الحفاظ على المقدسات لافتا :نعيش مرحلة خطيرة إذ نعيش مرحلة انحراف يقودها النظامان السعودي والإماراتي.

واكد ان العمالة في هذه المرحلة والمتمثلة بالنظامين السعودي والاماراتي وأمثالهما هي خطر على الأمة، مشيرا الى ان النظامين السعودي والاماراتي ونظام آل خليفة مستعدون لتنفيذ أي مؤامرة ضد المنطقة أياً تكن.

واضاف ان النظامين السعودي والاماراتي ونظام آل خليفة لن يتورعوا عن الوقوف مع أعداء الأمة في أي مؤامرة، قائلا: تطبيع الانظمة العميلة خرج من العلاقة السرية إلى العلاقة العلنية في مسار تصاعدي ضد شعوب الأمة.

وتساءل السيد الحوثي : أين هذه الأنظمة من السلام الذي يدعونه في وقت يساهمون في تنفيذ مؤامرات وحروب أميركا في المنطقة، قائلا: وصلت هذه الأنظمة إلى مستوى غريب من العمالة إذ يقدمون الأموال لأميركا لتنفيذ مخططاتها.

واضاف: جزء من معاناة الأمة يعود لوضعها الداخلي، حيث تعاني في واقعها من الظلم وغياب العدل والانحراف والفكري والتشتت والتفرق، وهو أمر غير طبيعي مع انتماء الأمة الإسلامي، لأن الإسلام يبني حياة مميزة وراقية وعظيمة.

وتابع: نرى الذين تسلموا زمام الأمور في الأمة الإسلامية يقفون في صف اليهود المعادين لها، وفي صف أعداء رسول الأمة ومقدسات الأمة، وهذا مؤشر على خطر كبير يتهدد الأمة.

وأردف السيد الحوثي: من يوجهون الإساءة لرسول الأمة بشكل مستمر هم مرتبطون باليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وكيان الاحتلال، الدور الأساس في العداء لأمتنا تقوم به إسرائيل وأمريكا، ولديهما أعوانهم في الشرق والغرب.