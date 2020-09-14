رئيسي للسفراء الأجانب: تحلوا بالأدب الدبلوماسي وكفوا عن نشر الأكاذيب

وفي كلمة أدلى بها اليوم الأثنين خلال اجتماع السلطة القضائية، أكد رئيسي أن الضغوط الأجنبية لن توقف مسار تحقيق العدالة في الجهاز القضائي ولا تقلص الرحمة والرأفة الإسلامية الموجودة في هذا الجهاز.

وفي سياق آخر، أكد رئيسي على أن الإمارات والبحرين لن تهنأ بالتطبيع مع الكيان الغاصب، قائلا: "لن يقوى أحد على خيانة فلسطين والقدس الشريف ولن تدوم هذه العلاقات وهذه الأوضاع بل تمهد الطريق لتدميرهم".

وشدد رئيسي على أن "الكيان الصهيوني سيزول كما وعد الله تعالى"، وأضاف أن تطبيع العلاقات بعض الدول العربية مع النظام الزائف والمحتل ناجم عن عدم اعتقاد زعماء هذه الدول بالله عز وجل./انتهى/