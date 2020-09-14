وزير خارجية الامارات يصل واشنطن لتوقيع اتفاقية العار

وافادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني يوم غد الثلاثاء.

ورافق وزير الخارجية كل من وزير الاقتصاد ووزير الدولة للشؤون المالية ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق تسوية وتطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، الأمر الذي لاقى استنكارا شديدا في الشارعين العربي والاسلامي.

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