تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة للشعب الفلسطيني

وافادت وکالة مهر للانباء أدان الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اكبر ولايتي في بيان، قرار البحرين بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن هذا الاجراء يعتبر تجاهل وخيانة لمبادئ الشعب الفلسطيني المظلوم.

ونقلا عن الأمانة العامة للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية اليوم الاحد، أكد ولايتي في بيانه أن أعداء الإسلام والمنافقين، اماطوا مرة اخرى اللثام عن وجوههم واطلقوا صرخة العار والخيانة في جميع أنحاء العالم بالخبث والخداع.