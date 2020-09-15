إقامة العلاقات مع الاحتلال حرام شرعا

وخلال الملتقى الدولي للجبهة العالمية لشباب المقاومة، قال حجة الاسلام والمسلمين عبدالله الدقاق: ان عداء اليهود والمشركين لأهل الايمان قاعدة قرآنية، مضيفا: إن أعداء الاحتلال وفي مقدمتهم الجمهورية الاسلامية وجبهة المقاومة، هم المؤمنون الحقيقيون من وجهة النظر القرآنية.

وشجب الشيخ الدقاق بتطبيع العلاقات بين الامارات مع الكيان الصهيوني، وقال: ان اي فرد يتماشى مع المشركين فهو خائن، ولابد ان يدفع ثمن خيانته.

واعتبر ممثل الشيخ عيسى قاسم في ايران، ان المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وقال: من الخطأ ان نتصور ان فلسطين تتحرر فقط باستخدام السلاح والامور المادية، لأن تحرير فلسطين موضوع معنوي ويعتمد على التوكل على الله.

وشدد على ان جبهة المقاومة تستنكر أية علاقة مع الكيان الصهيوني وتعتبرها خيانة، مصرحا: مثلما يحرم تناول الخمر ولحم الخنزير فإن العلاقات مع الكيان الصهيوني حرام أيضا.

وأشار مدير الحوزة العلمية للبحارنة في قم المقدسة، الى ان الشعب البحراني يستنكر كذلك العلاقات مع الكيان الصهيوني، مشددا على ان الكيان الصهيوني غدة سرطانية وهو ونظام آل خليفة لا شرعية لهما./انتهى/