الرئيس الأمريكي: قد تنضم 5 أو 6 دول أخرى إلى اتفاق السلام

وخلال لقائه رئيس وزراء دولة الاحتلال قبيل إنطلاق مراسم توقيع اتفاق التطبيع، وصف ترامب هذا اليوم بالتاريخي في الشرق الأوسط، وادعى أن إيران ستجلس على طاولة المفاوضات بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مع العاهل السعودي ومع ولي العهد السعودي ولديهما عقل منفتح وسينضمان إلى "عملية السلام" على حد تعبيره.

وادعى الرئيس الأمريكي أن ستوصل إلى اتفاق مع إيران إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن هذا الاتفاق (التطبيع) سيؤدي إلى جلوس طهران على طاولة المفاوضات.

والجدير بالذكر أن هذه المزاعم ليست الا وهميات ترتكب فحسب المواقف الإيرانية قيادة و حكومة وشعبا لا ولن تتنازل الجمهورية الاسلامية الايرانية عن موقفها تجاه القضية الفلسطينية و الأقصى الشريف.

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